高嘉瑜之前曾公開閨房照，床上有一個泛黃枕頭。（圖／取自高嘉瑜臉書）

民進黨立委高嘉瑜受暴案愈演愈烈，高嘉瑜幕僚、前男友馬文鈺4日出面召開記者會砲轟施暴者林秉樞和曾任新潮流總召的前民進黨立委段宜康，引發各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在直播中表示，新潮流準備用馬文鈺與高嘉瑜買房和領薪水不做事等事由攻擊馬文鈺，同台的台北市議員徐巧芯則說，新潮流很早就打算攻擊高嘉瑜的房產問題，不過當時被高嘉瑜用枕頭照擋下了。

吳子嘉5日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中談論高嘉瑜事件的後續進展時，有網友提問，請問吳董是否認為小馬背後可能有大咖挺他？他突然砲火這麼猛，開火之後媒體也很快跟進報導，是有人授意給他開火，還是他憑藉一股熱血就全面開幹？

對此，吳子嘉表示，「我確定小馬沒有熱血，我認識他，見過一次面」，他更透露，新潮流準備要修理馬文鈺的事情，其中有一項就是高嘉瑜和小馬在內湖買房子。

徐巧芯聞言後指出，這件事情之前他們就想要攻擊了，但是被高嘉瑜的枕頭阻止了。當時高嘉瑜說自己是租房，但被大家發她現其實有買房，於是很多人就開始攻擊她，包括國民黨也很多人站出來講，這個傳聞在當時就已經是甚囂塵上了，後來因為她丟出一個枕頭的照片，大家就變成都在討論枕頭。

吳子嘉又說，新潮流第二件要攻擊小馬的，是領高嘉瑜薪水沒上班，至於小馬能不能挺住，自己也不知道，但希望高嘉瑜可以繼續丟更多東西出來。