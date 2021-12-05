駁高嘉瑜自己掌鏡拍片！律師揭林秉樞三大謊言 再曝存私密照硬碟「恐被掉包」

立委高嘉瑜遭林秉樞暴打案有最新進展，高嘉瑜的委任律師李永裕，明天（6日）上午將送一份「高嘉瑜遭林秉樞逼迫寫下自白書」等影片送交給新北檢，協助釐清案情，隨後11時30分將在其台北市南京東路的事務所召開記者會，說明補強證據有哪些。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴並逼迫寫下自白書，高的前男友馬文鈺昨表示，今將把高被逼迫影片，透過律師轉交給承辦檢察官，多告一條強制罪。對此，新北地檢署晚間8時許表示，未接獲律師聯繫，如律師在假日送交或郵寄相關卷證到新北檢，會有收發室人員依法受理。

不過高的委任律師李永裕發出採訪通知，表示明天上午10時前將派助理將影片送交給新北檢，隨後11時30分將在其台北市南京東路的事務所召開記者會，說明補強證據有哪些。

新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，3日凌晨2時許，再度到板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，但並未發現。據了解，警方在場查扣到高嘉瑜的自白書、高嘉瑜前男友馬文鈺在靈堂被收走的數張傳單、林秉樞母親訃文等。

此外，網路流傳訊息稱有高嘉瑜的不雅影片，雖然經台灣事實查核中心查證，該傳言為「錯誤」訊息，且傳言附上的連結為惡搞照片，與傳言提及內容無關。不過高嘉瑜相當害怕私密影像遭到外流。