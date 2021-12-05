台南鹽水一名52歲何姓男子今天傍晚獨自到東山區水雲里中廣牛山台登山，不小心跌倒把眼鏡摔飛，雖然人未受傷，但因近視上千度，根本找不到眼鏡摔到何處，天色又漸暗，看不清路無法下山，只好打119求救，經消防人員上山穿過雜草叢生的羊腸小徑，終於在5點34分找到何男，順利將他帶下山。
台南市消防局下午4點49分接獲何男報案，表示登山時摔飛眼鏡看不清路，無法下山，何男因隨身攜帶哨子，消防局除以手機定位何男位置，立即出動東山、東原消防分隊3部機車、91車及6名消防隊員趕往救援，並請他持續吹哨子，讓附近民眾或救援人員得知他的位置。
救援人員上山後，先看到何男機車停在路邊，往前走已是人煙罕至的羊腸小徑，幾乎分辨不出路徑，幸好何男持續吹哨，救援人員才得已分辨方向找到他。
由於何男近視太深看不清楚路，原本走路10幾分鐘的路程，救援人員花了半小時才把他引導到機車停車處。救援人員除了幫何男把機車騎下山，隨即護送他至東山消防分隊休息，買便當讓他止飢，並通知親友帶備用眼鏡來，終於安全回家。
東山消防分隊長王勝宗表示，民眾若要登山，最好要結伴而行，並準備哨子等基本裝備，若是路況不明，切勿強行攀登，以免發生危險。
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