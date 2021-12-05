晶圓代工族群新兵力積電（6770）掛牌上市，瑞信、摩根大通證券雙雙賦予「優於大盤」投資評等，中信投顧最新加入初評行列，亦給予「增加持股」投資評等，樂觀派內外資研究機構對力積電轉上市蜜月行情寄予一定期望，目標價上看87元。

力積電由以記憶體製造為主之力晶半導體轉型晶圓代工業務而來，經歷下市與負債高達1200億元後，順利轉型成功，目前為全球第六大晶圓代工廠，市占率約2％。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，力積電挾晶圓代工漲價、產品組合優化與控制成本三管齊下，未來一、二季毛利率積明顯上升，不排除觸及五成大關。

中信投顧看好力積電並指出，晶圓代工目前缺貨狀況持續，只要有邏輯產能開出，就會馬上被客戶預訂。展望2022年營運，12吋代工業務需求非常樂觀，2022年第一季代工價格將持續漲價，8吋有車用電子需求帶動，樂觀看待毛利率表現。

摩根大通並引用力積電經營管理階層樂觀看法，提出四大利多，強調看好力積電後市：一、晶圓代工產能吃緊延續到2022年，伴隨漲價與毛利擴張。二、記憶體價格趨穩，不像市場擔憂的跌價幅度那麼嚴重。三、瞄準與客戶簽訂更多長約，分散產品組合並切入新產品。四、產能擴張尚需時間，大部分的折舊影響至少要2023或2024年才會到來。

外資估計，力積電2021年每股純益年增將超過2.5倍，來到4.4～4.54元，2022、2023年成長性均維持在二成以上，每股純益上看5.5與6.85元。

整體而言，摩根大通看好短線毛利率擴張題材，搭配力積電從新櫃轉掛牌上市，將是股價未來數個月的有力催化劑（catalysts）。