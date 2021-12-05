光學族群龍頭大立光（3008）11月合併營收出爐，來到43.52億元，不僅是今年次高，且月增3.54％，使營收近期呈連月走高態勢，外資圈人士指出，隨越南逐漸復工，蘋果相機模組供應問題將會慢慢緩解（Out of the Woods），不過，營運過度期的挑戰仍不容輕忽。

花旗環球證券指出，越南第三季再度遭遇疫情大流行，是iPhone供應鏈的關鍵變數，所幸，隨越南逐漸衝破疫情限制，夏普當地工廠產能利用率隨之恢復，研判蘋果供應鏈第四季的營收應有表現空間。

瑞信證券認為，大立光確實可受惠客戶對高端領域的重視度提升，以及不論對前鏡頭或主鏡頭的小型化趨勢，不過，鑒於大立光最主要客戶決心分散供應鏈，並考量智慧機零組件的供應瓶頸，大立光要分散營運組成還需要時間。

整體而言，瑞信證券指出，儘管大立光現在遭遇的營運過度期，時間似乎比原先預估的要長，但大立光技術依舊領先，並透過各種努力擴張營運觸角，因此，仍高度看好大立光長線營運表現。