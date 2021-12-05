俄國軍方媒體Zvezda頻道報導，俄羅斯將K-300P「稜堡」(Bastion)岸基高速反艦反彈系統，部署到千島群島當中，「稜堡」所裝載的飛彈是著名的P-800「縞瑪瑙」(Oniks)超音速飛彈，不但速度快，射程也很長。

路透社報導，千島群島位在日本北海道島的北邊，目前都被俄羅斯所佔，不過其中的4座島嶼：齒舞、色丹、國後、擇捉，日本一直宣稱擁有主權，東京稱之為「北方領土」，這一領土爭端，可以追溯到第二次世界大戰結束後的爭議，蘇聯是以軍隊佔領的。

也因為北方四島的爭端，日本與俄羅斯一直處於對立狀態，無法簽署正式的和平條約。

在1991年蘇聯瓦解，俄羅斯政府改組之際，俄羅斯曾同意讓步，將其中的2島：齒舞、色丹歸還給日本，但日本當時沒接受，執意4島都是日本的。

Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» впервые заступили на дежурство на острове Матуа

在普丁上台後，俄羅斯態度轉為強硬，直接宣布北方4島沒有任何領土爭議，並加強島上軍事基礎設施。今年8月，俄羅斯在國後與擇捉兩島興建軍事建築物，多達30棟，如今再增加飛彈系統，必然再次引發日本的不滿。

K-300P是一種機動式陸基飛彈陣地，由4個機動發射車、1輛指揮控制車、1輛支援車和4個轉運裝置合成。指揮車可以遠距遙控，相距25公里遠也不成問題，降低指揮車被發現的機率。

發射器內的P-800縞瑪瑙反艦巡弋飛彈，極速達到3馬赫，射程可達300公里。彈頭段可承載250公斤，除了傳統高爆彈以外，也能攜帶核彈頭。