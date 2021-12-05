晶圓代工題材一波接一波，力積電（6770）6日掛牌上市啟動比價效應，台系晶圓代工二哥聯電（2303）、三哥世界（5347）股價準備大拚場，加上龍頭台積電（2330）收復600元大關後，即將迎來新一輪除息行情，押寶填息行情資金可望牽引指數衝高，加上產業供不應求、報價續漲，台股年終飄散濃濃半導體風。

中信投顧看好晶圓代工掛牌新兵力積電，認為邏輯產能已與客戶簽訂三年、記憶體也簽訂二年的保障價格與產能合約，因此，2022年能見度達100％下，認為2022年成長率將超越晶圓代工產業之12％，初次納入研究範圍，給予正向投資評等。

連帶地，晶圓代工二哥聯電最近摩拳霍霍，3日收上68.3元，外資單日加碼2.1萬張，伺機挑戰72元股價高點，大有與力積電股價展開大拚場的企圖心。花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志認為，聯電挾四大優勢：高產能利用率、折舊降低、單位售價持續揚升、管控成本，評估毛利率將從2020、2021年的22％與34％，進一步跳高到四成；賦予80元股價預期。外資圈看聯電最高目標價，仍是高盛證券賦予的119元天價。

台積電第二季的季配息2.75元將於16日除息，隨後在2022年元月13日釋出713億元股利活水，法人指出，台積電2019年採季度配息之後，九次的除息均在1～15日內完成填息，其中還有五次上演最強勢的一日填息，本次除息行情備受市場矚目。