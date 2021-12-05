「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道40年幾年，是演藝圈中著名美魔女，不時會在網上分享生活日常，最近天氣變冷，她也應景曬出裸身泡湯照，展現保養得宜的好身材。

陳美鳳5日在臉書分享泡湯照，只見她背對鏡頭，稍稍露側臉，大方秀出光滑裸背和香肩，就算65歲，體態仍保持地很好，而放眼望出去還可看到窗外景色，看來相當愜意、放鬆，並發文與粉絲互動問：「泡湯囉！你們都去哪裡泡？」

陳美鳳泡湯露美背、香肩。（圖／翻攝自臉書）

陳美鳳拍房間，床上名牌包成為另一亮點。（圖／翻攝自臉書）

陳美鳳照片一Po，不少人眼尖猜出陳美鳳應該是在宜蘭度假，並打趣敲碗想讓她「轉正面」。另外，除了泡湯的近距離照，陳美鳳還分享房間的景觀，照片裡還秀出床上的愛馬仕包，此包款最少起碼40萬起跳，也意外成為討論亮點「身材真棒 風景漂亮 包包好看」、「這背也太美」、「美背好性感」、「美鳳姐為何沒露出美美的正面呀~只有愛馬仕美包，露出正面來」、「這種天泡湯，最享受！」

陳美鳳上月出席代言活動，嬌羞表示只要還有人追就不算老，「所以我還不算老！」自曝是有人追的狀態，雖然她不介意姐弟戀，可還是無法接受母子戀，笑稱「吃不下去，太像兒子」，且多少還有輩分問題，所以希望年齡不要落差太大。