SBL舉辦19季以來首度在澎湖舉行熱身賽，5日在台灣銀行88比63擊敗台灣啤酒後，熱鬧畫下句點，主辦人洪長青相當感動，唯一的澎湖在地球員呂奇旻則為自己不好的表現向球迷致歉；SBL全新例行賽將在12月25日於板橋體育館開打。

洪長青說：「這幾天下來，看到澎湖鄉親踴躍進場，還有許多小朋友，謝謝SBL，讓澎湖很多人都可以圓夢，看到高水準比賽，也謝謝電視與媒體的報導，幫澎湖做了最好的行銷。」

台啤呂奇旻是目前SBL唯一澎湖在地的球員，但2場比賽表現都不太理想，第1場6分，今天第2場也只有7分，呂奇旻說：「我給自己壓力太大，2天前投籃姿勢就變形了，可能因為現在自己是資深球員，想要帶領年輕球員，反而打的更差，這不是成熟球員應該有的表現。」

呂奇旻說：「很謝謝球迷對我的支持，甚至還支持我們台啤全隊，但我要向球迷致歉，我這兩場表現真的太爛了，下次如果還有機會回到澎湖比賽，相信我，我會不一樣的！」

台啤總教練周俊三說：「謝謝台銀給我們壓力這麼大的防守，我們真的是輸一截，不過這也是好事，及早讓我們有時間去調整。」

台銀兩大主力張博勝與謝宗融都輪休，仍然大勝台啤，總教練陳國維說：「因為兩人的狀態都不錯，就讓他們休息，給其他球員上場磨鍊，雖然沒有他們兩個穩定，但表現有進步，球隊持續往對的方向走。」台銀以周暐宸14分最高，潘祥偉12分居次；台啤洋將多拉摩爾12分，也是全隊唯一得分上雙的球員。