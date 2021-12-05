王淨（左起）、柯震東、宋芸樺主演奇幻愛情片《月老》票房即將破億。（羅永銘攝）

九把刀執導奇幻愛情片《月老》找來柯震東、宋芸樺、王淨主演，該片以愛出發探討生死與輪迴。被問及覺得自己死後會最放不下什麼？宋芸樺跟王淨都毫不猶豫選了「家人」，前者感動地分享高齡85歲的爺爺日前為了力挺她，「15年來第1次走進電影院，還陪我去跑映後，雖然演完他說看不懂」，柯震東則笑答「票房」，秒被虧「投資方的煩惱」，不過該片將突破億萬大關，看來他可以放下心中的大石頭了。

3位明星被問到是否好奇自己的前世時，宋芸樺說曾接受催眠，看到自己在四合院裡，「然後我是小男孩，跟1個小女孩在玩彈珠，醒來覺得小女孩應該是我的前世情人」，王淨先是笑曝之前曾被周刊說是「松柏樹下彈古箏的辣妹」，讓她非常好奇，便找到李烈推薦的老師，「說我以前是君王身邊的侍衛」，柯震東則表示不太會主動去算命，因為自己不太相信這些，但曾經陪某個女伴一起去看過，他的前世是對方的妾，「聽完我覺得滿有意思的，可能真的有感情的人，每1世都會遇到彼此」。

片中阿倫（柯震東飾）從小學追小咪（宋芸樺飾）到大學才在一起，柯震東說戲外的他不會那麼執著，一直被拒絕可能就會放棄，最高紀錄就是追1個多月，「我會很直接跟對方示愛，但就一定會就是覺得2個人已經幾乎像伴侶了，才會問要不要在一起，喜歡大概是1個禮拜就可以決定的事情，不用拖拖拉拉嘛，不適合再分開就好啦」，也不忘強調自己其實很純情，每1任都會交往3年以上。宋芸樺、王淨也都說只要確定關係就會在一起很久，但2人都怕害羞，幾乎沒有主動告白過，不過交往後就會滿主動。

Pinky（王淨飾）在電影裡暗戀著阿倫，到後來才發現阿倫始終放不下在人間的女友小咪，王淨說現實生活中還真的有發生過喜歡1個男生，但對方跟別人在一起的狀況，王淨分享自己在求學時期，有個男生一直約她出去玩，「我就以為他在愛我，那群朋友也幾乎每個人都跟我這樣說，想說何時要跟我告白」，怎料大概3個月後發現對方原來喜歡的是她朋友，「我覺得太丟臉就沒有繼續當朋友」。

至於有沒有遇過喜歡某個人之後發現對方其實有伴，宋芸樺表示自己是那種很喜歡就花一點時間相處的類型，「相處之下就會知道，目前沒有遇過那麼渣，一直跟我說沒有但其實有」，柯震東則認為如果對方有心要騙，其實也沒辦法知道，「因為我不太會細問，也不會看對方手機，當然會覺得對方是單身」，王淨則突然有感而發地說「我覺得你（指宋芸樺）是一個比較幸運的人，我覺得在情感的路上，一定都會有遇到各式各樣的人，反正就隨風而去了這樣」，柯震東聽完立刻喊「聽起來好哀傷喔」。

那下輩子會想投胎當什麼？宋芸樺立刻回答「狗」，她認為狗是個幸福的動物，如果被好人家養的話，不禁笑喊「那我當柯震東家的好了，他們家院子很大」，同樣是愛狗人士的王淨也選了「狗」，但一樣前提是要有個非常愛牠的主人，透露「因為我媽甚至還會幫我們家狗熬雞湯，我想吃我媽還會生氣，所以我下輩子要當我媽的狗」，柯震東則說還想當人，「我覺得人滿好玩的，介於聰明與愚蠢之間，跟很多不同的人相處很有趣」，並補充想繼續當男生，因為覺得女生在各方面都比較辛苦。