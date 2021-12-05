彰化母子遭虐 警密錄器畫面曝光家暴男在門外 2警被記申誡

粘姓男子昨天晚間遭鹿港警方拘提到案。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣王姓婦人攜子再婚，不料竟遇上恐怖家暴渣男，她控訴丈夫粘男家族勢力龐大，她慘遭暴力相向長達2年竟求助無門，首度報警時卻疑似遭家防官與轄區派出所員警刁難。鹿港分局公布員警的密錄器畫面澄清並未包庇粘男，表示第一次獲報到場，大門上鎖呼叫沒人回應，撥打王女手機門號及室內電話均未接聽，且當時粘男人在室外，加上接獲交通事故報案，因此離開現場；不過2名員警處理不當，各記申誡一次處分。

鹿港分局表示，有關王女指控員警今年7月28日到場未積極處理一事，經查王女當天主動打電話到洪堀派出所，指定找熟識之胡姓勤區警員報案，胡姓警員立即派遣2位員警到場處理。員警到場後立即下車查看，並在王女住處週遭及窗戶巡視，惟該處大門上鎖，呼叫王女未應答，另撥打王女手機門號及該戶室內電話均未接聽，且當時粘男在室外，胡姓警員遂撥打電話給王女與粘男熟識之莊姓友人（阿清）到場協助處理，員警於現場察看5分鐘後，因接獲交通事故報案而離開現場。

事後王女向內政部警政署及鹿港分局投訴，經調查釐清事實，鹿港分局認定本案處理員警未依規定妥適處理，已於110年9月16日給予申誡一次處分。

鹿港警方澄清，虐童影片為今年3月發生，當時王女並未向本分局及其他警察機關報案，鹿港警方於12月3日獲報後，立即於12月4日報請彰化地檢署指揮偵辦，並獲核發拘票，同日19時許拘提粘嫌到案；另外，王女2年間歷次報案，警方均有依規定受理偵辦及通報相關單位，絕對沒有因為粘男身分或家庭背景，而有包庇家暴加害人之情事。