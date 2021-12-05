斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領代表團於5日傍晚5時40分左右，搭乘斯洛伐克政府專機抵達桃園機場，其中包括經濟、外交、教育科學等領域的高級官員共43人，代表團此行是斯洛伐克自2003年在我國設處以來，首度派遣規模及層級均具代表性重要官員訪台，意義重大。據了解，訪團12月10日將前往高雄市，展開智慧城市交流。

外交部指出，斯洛伐克訪問團訪團成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

外交部官員透露，葛力克政務次長等人在台灣訪問期間，將與我方共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。此外訪團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B商業洽談會以及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。

10月底率團赴中東區訪問的國發會主委龔明鑫日前說，斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國積極尋求與台灣展開新合作，未來台灣與這三個中東歐國家合作，半導體將是重點。據悉，立陶宛已提出具體合作交流模式，希望由大學生國際交流作起點，並可能以高雄中山大學為合作對象，展開與台灣「半導體／智慧城市」城市交流與合作，而斯洛伐克訪團12月10日也將在高雄有一場智慧城市合作交流。