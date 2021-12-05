民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，今（5）日有PTT網友發現，林秉樞案的維基百科資料曾被1個IP位址登錄在國發會的用戶更改；國發會發表聲明表示該IP來自公路總局，而晚間10點多公路總局又發新聞稿表示，該IP確實是公路總局對外上網的其中一條電路，但12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科的紀錄。

PTT網友「kusowan」在八卦板發文表示，維基資料的每一筆編輯都會被紀錄在案，他發現林秉樞施暴案的內容在12月2日被更改，而根據台灣網路 資訊中心（twnic）的資料顯示，新增該內容的用戶IP位址登錄單位為「國發會」。

晚間8點左右國發會聲明表示，有關社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」，國發會是政府網際服務網維運機關，故多數中央機關IP均以該會名義登錄，117.56.178.41並非國發會使用之IP。

國發會表示，該IP (117.56.178.41)屬交通部公路總局對外上網線路使用， 經IP使用機關（公路總局）查證後回覆：12月2日當日117.56.178.41線路並無連結至維基百科IP(103.102.166.224)的紀錄。詳細IP連結情況，將由IP使用單位交通部公路總局持續了解釐清。

公路總局5日晚間10點多表示，有關社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」，經查117.56.178.41雖為公路總局對外上網的其中一條電路，但經該局全面清查防火牆紀錄，於12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科(IP 103.102.166.224)的紀錄；公路總局另外也表示，維基百科是否有103.102.166.224以外的IP，尚需進一步了解。

公路總局表示，後續該局將再仔細查證，若有必要也將再協請相關單位調查，並將視需要適時對外說明。