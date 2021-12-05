民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴成傷，爆發案外案。高嘉瑜前男友馬文鈺指控PChome集團董事長詹宏志幫林秉樞向媒體施壓，詹宏志今天則聲明辭去國策顧問職務。資深媒體人吳子嘉表示，民進黨想要把施暴事件一次壓下來，但是這件事沒那麼簡單，因為林秉樞的活動能力、戰鬥力都很強，他一定會繼續再搞下去。

吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，詹宏志不是媒體人，詹宏志現在是生意人，他能夠去當上國策顧問，也不是因為他的道德情操多麼高尚，都是因為他的關係跟他的運作，當然還有一個就是他是生意人，有一些貢獻、斗內。

吳子嘉接著質疑，事件爆發第一天，從詹宏志跟林秉樞的關係來講，應該有一個中間人。這個中間人根本就是新潮流，新潮流幫林秉樞背書，詹宏志才會這樣做。

吳子嘉認為，民進黨想要把施暴事件一次壓下來，想要平息這個施暴事件。但是這件事沒那麼簡單，因為林秉樞的活動能力很強、戰鬥力很強，他一定會繼續再搞下去。

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，詹宏志與林秉樞的對話中，詹宏志說「奉上餅」，看來詹宏志對林秉樞是尊敬的，所以才會說要「奉上餅」，這要到一定的水平，才會讓詹宏志覺得他有一定水準以上的格局或是能力，他才會「送餅」，不是什麼路人、年輕人，就可以拿到的。

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