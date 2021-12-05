核四公投議題進入短兵相接，政府的媒體公器也加入反核，新一集的公共電視招牌節目《我們的島》以核能為主題，但是節目內容卻相當偏頗，完全沒有做到平衡報導。國立清華大學工程與系統科學系的葉宗洸教授憤怒的表示「反核採訪一拖拉庫人，挺核只有我一人」，「這節目侮辱了公共電視的意涵」

葉宗光教授在個人臉書上表示：

公視《我們的島》節目對於核四重啟議題根本假中立，實質有既定立場，整個報導充滿偏頗論點，明顯倒向反核方，哪裡是「探討」？

首先，為了打擊核四重啟，節目一開始就先把「反核就是反獨裁」的歷史往事「複習」一遍，順便重提過往工程發包、施工不順及預算追加的問題。歷史不是不能回顧，但必須是中肯的觀點，節目刻意不提陳水扁上台後停建核四，才是導致後續諸多問題的源頭。明顯偏頗。

接著，提到核四安檢工作時，時間點錯誤不說，只提林宗堯退出專家監督小組（其實是因顧問費不如其意），完全不提16個月針對126個系統的試運轉測試與安檢工作全數完成，另再補刀原能會未通過（其實是因封存而暫停審查）32份《系統功能試驗報告》。明顯偏頗。

再者，節目更隨著反核方誇大核四外海斷層及S斷層效應，故意不提中央地調所早已認定S斷層為非活動斷層，也不提陳文山的地震加速度估計值，並未獲得國內外專家認同，必須進一步評估。明顯偏頗。

整集節目尚有多處偏袒反核言論，朋友們可以自行觀看瞭解。個人認為最扯的是，反核學者說出「核能發電不穩定，有很多問題」的訪問片段也被播出，不知是記者不用功，壓根不知核電是基載電力，還是根本故意。

基於上述事實，對於這個節目完全侮辱了公共電視的設立宗旨，個人予以嚴正譴責！

公投前夕，又一個政治打手出現，令人遺憾。不要以為剪接幾小段我的觀點，就代表做了平衡報導。