一名博士學歷、在台灣師範大學國語教學中心擔任華語文教師的S女，被指控因為和陳姓鄰居長期相處不睦，竟然告訴Foodpanda外送員，陳男自國外返國後被隔離在住處、不能送餐上去等語，陳男得知後認為名譽受損報警提告。台北地方法院依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處S女罰金3萬元；上訴二審，台灣高等法院審理後，因認定居家隔離並非負面消息，且S女僅告訴外送員一人，並非「散播」，因此改判無罪。不過陳男另提起民事損害賠償，一審判S女得賠9萬元。

根據判決書，女老師S和陳姓鄰居，分別住在北市某公寓大廈的4、5樓，彼此間因漏水問題長期相處不睦。陳姓鄰居控訴，去年4月他訂了Foodpanda外送飲料，不過外送員到一樓時，恰巧碰到S女，女老師問他要送餐到哪戶，說「5樓住戶先前出國，現已被隔離，你不能送餐上去，必須請5樓自己下來拿」且話一說完，就把鐵門關上，不讓外送員進去。

陳姓鄰居從外送員口中得知訊息後，認為S女散播不實訊息，足以毀損他人之名譽，氣得報警提告。一審台北地方法院認定，疫情不實訊息，極可能引發群眾恐慌，增加民眾間因擔憂疾病傳染，所導致不信任，而女老師行為誠屬不該，考量被告犯後仍否認，及其教育程度（博士）、生活經濟狀況等，處罰金3萬元。

上訴二審，高院審理卻認為，與外送員交談的女子，當時配戴口罩，臉部下半均遭口罩遮掩，無法肯定就是S女；而居家隔離是為了防疫，並非負面評價之事，且只告訴外送員1人，不屬於「散播」，因此將原判決撤銷，改諭知女老師無罪。