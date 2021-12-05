台灣以美食聞名，而且從北到南各有特色，南部特有的速食連鎖店「丹丹漢堡」，號稱有許多北部速食店吃不到的美食，連外地人都會專程去朝聖，一名網友好奇詢問，丹丹漢堡什麼必點？結果不少在地人狂推「香酥米糕」必點。

一名網友昨(4)日在《PTT》表示，他人已經在丹丹漢堡準備點餐，卻不知道該點什麼？因此特地發文詢問「丹丹該怎麼點」？沒想到貼文一出引起熱議，並釣出不少在地人推薦必點美食。

丹丹漢堡菜單。(圖/截自丹丹漢堡臉書)

綜觀網友回應發現，不少吃過的內行人都推薦香酥米糕，紛紛留言「米糕一定要加點，其他地方吃不到」、「9號餐+米糕」、「5號+米糕」、「9號米糕加熱狗」、「米糕一定要加點，好吃」、「住附近，每次去必點香酥米糕啊」、「麵線、雞塊肉羹、炸米糕」。

除了炸米糕之外，也有人回應「雞腿堡爆好吃」、「雞腿堡全台最好吃沒有之一」、「辣雞漢堡跟羹麵」；還有網友推薦「要拆開點：大冰奶、麵線羹、鮮脆雞腿堡或烤醬雞堡」、「九號餐加點熱狗」、「雞塊跟羹」、「CP值的話，5號餐加點薯條，很搭」、「全部來一份，這麼簡單不會？」。

根據丹丹漢堡菜單，裡面的確有很多是北部一般的速食店沒有賣的，包括香酥米糕、麵線羹、瘦肉粥、扁食肉羹、雞肉羹、可樂餅、麻糬棒等，而且早餐就吃得到，讓北部人大開眼界。