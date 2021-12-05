台南知名小吃「阿堂鹹粥」因原物料食材成本飆升，日前公告漲價，菜單上的魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元，綜合鹹粥也要140元，漲幅約10至20元，漲價消息一出，也讓網友驚呼「這魚皮是LV的嗎？」

位在台南中西區圓環邊的阿堂鹹粥，Google評論有3.8顆星，是許多觀光客到台南必吃的料理之一，日前業者在臉書宣布，因為魚貨原物料等食材價格不斷飆漲，迫不得已才調整價格，也向消費者喊話「抱歉，阿堂表示扛不住」。

一碗鹹粥漲到200元，讓不少PTT網友大吃一驚，「2006年一碗60，2021年一碗150」、「天啊~魚皮鹹粥200元！這魚皮是LV的嗎？」、「小時候的阿堂回不去了」、「魚皮粥200元，還真扯」、「吃魚比吃牛肉貴」、「阿堂比阿憨好吃無誤，但價格…」、「阿堂就讓觀光客去吃吧」。

也有人認為漲價就是看市場法則，要吃的還是會吃，「你當老闆慈善事業喔？能撈當然撈啊，名氣有了不撈？」、「大家還不是擠一堆人在吃」、「原料買一買回家自己煮成本都不知道能吃幾碗了」、「在那邊算成本的真的好笑，什麼價格就有人會接受，不需要去幫人擔心」。