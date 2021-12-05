民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞毆打成傷，引發社會關注。針對高嘉瑜當時為何覺得林秉樞人不錯，台北市議員徐巧芯表示，政壇有個八卦提到，高嘉瑜知道林秉樞跟新潮流的關係，可以幫他認識其他不是那麼熟的人。媒體人吳子嘉則表示，林秉樞確實有幫忙緩頰她和新潮流的關係，但不可能有用。

徐巧芯5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，政壇上大家平常的八卦提到說，為什麼高嘉瑜當時會覺得林秉樞這個人還不錯，是因為高嘉瑜知道他跟新潮流的關係，林秉樞確實有這個能耐，能幫她去認識其他不是那麼熟的人。

徐巧芯接著表示，高嘉瑜因為沒有特定派系，也因此在民進黨裡面很辛苦，東一邊有人打她、西一邊有人打她，所以她會希望有個依靠。在事情爆發後，林秉樞傳簡訊向高嘉瑜求情，就寫到，「我曾經也真的幫過你」，講的是他試圖緩和高嘉瑜和新潮流的關係。不過，現在已經都沒了。

吳子嘉則透露，林秉樞確實有幫高嘉瑜緩頰她和新潮流的關係。但吳子嘉認為，不可能有用，緩和到什麼程度呢？一個月前，高嘉瑜質詢時，還跑去聲援新潮流，這一定是林秉樞叫她去聲援的，但現在卻演變成這個樣子。

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