民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，扯出綠營網軍互打，今日有網友發現林秉樞案的維基百科資料曾被一個IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，國發會稍早表示，這並非國發會使用之IP，屬交通部公路總局對外上網線路使用。對此，國民黨前青年部主任陳冠安痛批，民進黨真的是「網軍治國、無可救藥」。

國發會聲明如下：

有關社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」，國發會說明如下：

一、國發會為政府網際服務網維運機關，故多數中央機關IP均以本會名義登錄，117.56.178.41並非國發會使用之IP。

二、該IP (117.56.178.41)屬交通部公路總局對外上網線路使用， 經IP使用機關（公路總局）查證後回覆：12月2日當日117.56.178.41線路並無連結至維基百科IP(103.102.166.224)的紀錄。

三、詳細IP連結情況，將由IP使用單位交通部公路總局持續了解釐清。

陳冠安今(5日)在臉書發文痛批，林秉樞網軍風波事件都還沒結束，綠營網軍就忙著帶風向，修改維基百科「曾與林秉樞合照或互動的名人」的條目，新增柯文哲、賴清德及館長。到底是有多少網軍布建在政府機關裡？真的是「網軍治國、無可救藥！」

陳冠安呼籲，公路總局必須要把涉及人士公布出來，遏制讓台灣政治腐化的網軍現象！不只是打其他政黨、KOL，更繼續打自己人，是要賴清德再喊一次「請總統要求網軍停止攻擊我嗎？」。

陳冠安也疾呼，真心期盼賴副總統可以跟在野團體一起合作，一同消滅這批害國害民的1450，還台灣人民良善乾淨的政治環境。