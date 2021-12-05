粘姓家暴男遭檢警拘提到案，晚間檢察官訊後向彰化地方法院聲請羈押禁見。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

王女3日深夜向警方報案後，4日晚間彰化縣政府社會處向檢方提獨立告訴，警方也將粘男拘提到案；今天上午王女帶著兒子前往彰化地檢署進行複訊，她聲音發抖的說希望粘姓前夫被重判，不要輕縱。（謝瓊雲攝）

彰化鹿港33歲粘姓男子婚後2年來將妻兒當成人肉沙包，暴力拳腳相向，凌虐2年，讓35歲王姓妻子身心重創，檢警4日晚間將粘男拘提到案，經檢察官訊後，認定粘男恐有反覆實施同一犯罪，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，晚間向彰化地院聲請羈押禁見，彰化地院深夜裁定羈押禁見。

彰檢指出，粘姓被告自2019年6月間起至今年7月間，多次涉嫌傷害、恐嚇被害人王姓男童，同時亦傷害被害人王女，並強逼王女簽名作保，以此方式使王女行無義務之事。

彰檢表示，本案經檢察官訊問後，認被告涉有刑法傷害、強制及恐嚇等罪嫌，有逃亡、勾串共犯及證人之虞，同時有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見。

35歲慘遭長期凌虐家暴的王女命運多舛，第一段婚姻慘因家暴離婚，帶著襁褓中的兒子，又遇上粘男，6年前雙方在廟會活動認識，起初粘男對兒子很好，但前年起為買重機暴打她，逼她作保貸款，她2019年帶著兒子改嫁，雙方登記結婚後，母子倆淪為受氣包，直到社會處介入才於10月協議離婚，並申請核發通常保護令。

近日王女公布粘男狠踹6歲繼子的影片，事發為今年3月，更讓所有人看了都感到不忍。王女白天時帶著兒子前往彰化地檢署複訊，含淚哽咽說，希望前夫能被重判、關久一點，否則要是前夫被放出來，「他一定又會來找我們，我要怎麼辦？怎麼辦？」。