國體楊承（左）、輔仁高中女籃楊喬兄妹義守大學相見歡。（大專體總提供）

110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽，在高雄義守大學體育館進行7隊單循環賽，國立體大5日出戰台中科大，國體大二前鋒楊承的妹妹楊喬，隨HBL嘉義輔仁高中女籃隊到高雄、台南移地訓練，順便看了哥哥比賽，兄妹倆印象是第一次在正式賽事比賽現場見面，讓楊承有點小緊張。

除了楊承和楊喬，家裡還有一個就讀忠和國中三年級的妹妹楊妮，以及國一的弟弟楊妃，家裡四個孩子都打籃球，也都是校隊成員，楊飛身高更是已經來到和哥哥一樣的181公分。

楊喬所屬的輔仁高中女籃隊，由教練黃玟穎率領，這幾天前進高雄、台南兩地移訓比賽，為本月22日將在高雄巨蛋、高雄中學體育館舉行的HBL女子組預賽，提前備戰及熟悉天候，5日全隊兼程到義大看UBA觀摩，楊承笑說：「太久沒見到妹妹，看到她來現場看球，有點緊張不自在。」楊喬則說：「哥哥打起來感覺有點卡卡的，但投籃不錯，好像進3球，很厲害喔！」

楊承國中畢業後北上就讀新北市南山高中，大學則是位於桃園的國立體大，平常就是過年或放長假才能回家，因此很久沒跟弟妹們見面，但只要聚在一起，4人就會一起打球，甚至參加五對五賽事，溝通、分享籃球經，幫助彼此成長。

5日楊承替補出賽9分鐘，但包括一個「三分打」，兩分球3投中3、外加3罰中3，三分球則1投不中，貢獻9分、3籃板、2助攻，相當有效率，國體則是第4節找回防守步調，單節打出30比8攻勢，順利勝場開胡。