屏東春日鄉昨（2日）晚發生一起比特犬咬死幼童悲劇，事後飼主遭涵送法辦，引起網友論戰。（中時資料照）

屏東春日鄉2日晚間驚傳比特犬咬死3歲男童。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

不少民眾替咬死3歲童的比特犬請願「留命」，屏東縣長潘孟安留言回應。（翻攝潘孟安臉書）

屏東縣春日鄉2日發生比特犬咬死3歲童的慘劇，目前肇事犬由縣府收容，不排除人道毀滅。而台灣愛狗人協會理事長顏杏娟4日PO出第一次探視肇事犬的影片，畫面中狗狗超萌撒嬌的樣子，讓她不禁感嘆「當天到底怎麼了？」，民眾也紛紛上網請願「動物無罪，有罪的是人類」、「為比特請願」，屏東縣長潘孟安今（5日）在臉書回應請願活動。

潘孟安在臉書回應：「每個生命都有存在的權利跟意義，三歲的生命逝去令人難過，但再多的情、理，終究還是要回到法令來做最終的處理。現在比特犬因為飼主無意願飼養，暫時收容安置於公立犬貓中途之家，正在等待檢察官偵辦釐清，希望大家不要任意臆測，甚至情緒發言，以免引起更多的不安，感謝大家的關心。」。

顏杏娟4日在個人臉書發出探視釀禍比特犬的影片，影像中狗狗緊緊蹭著顏杏娟不放，很享受被撫摸頭部，甚至只要摸著頭的手一離開，犬隻就會立刻抬頭討摸，看似相當溫馴，顏也感嘆寫下，「第一次見面就這麼塞奶，當天到底怎麼了？你會咬三歲小孩啊」。

回顧此起案件，春日鄉一名3歲男童趁媽媽出門買晚餐時跑到鄰居家玩，卻因不明原因被鄰居有上鍊的比特犬緊咬，小小的身軀被撕裂，從胸腔到肚臍被扯開大洞，當場臟器外露，雖經緊急送醫仍回天乏術，最終宣告不治。警方則將江姓飼主因依過失致死罪送辦。

不少網友看了顏杏娟的影片，忍不住替比特犬請願，到潘孟安臉書留言洗版：「懇請縣長重新評估讓比特犬有活命機會，不該把全部過錯歸咎與牠！感謝！感恩」、「市長，比特犬無辜啊！飼主是禍源、小孩父母不顧好自己孩子，比特犬被鏈著的啊，不能把罪過推給無法辯解的狗狗身上啊，請市長網開一面啊！」。