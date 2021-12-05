瑞士一家專營環境復原污染清理的的公司「卓越地球」( Exlterra)，與烏克蘭國家企業生態中心 (SSE Ecocentre) 合作，一起以新技術清理車諾比核災環境污染地區，成功降低了土壤和空氣中的輻射值。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，這項技術稱為「核種分離被動系統」 (Nucleus Separation Passive System,NSPS)的技術，從2019年11月至2020年9月進行測試，選擇一處1公頃的區域實驗，成功的使該地區的土壤輻射污染值降低了37% ，空氣輻射量降低47%。

車諾比事故距今已36年，雖然輻射值已無危害，遊客可以前往參觀，但是有些半衰期長的放射性污染物仍然明顯存在，至少需要2.4萬年才能到自然平均值。然而NSPS技術，可以將時間縮短至大約5年。

NSPS 技術是利用被稱為「正電子」(positron，也稱陽電子)的高速粒子來清理環境中的核放射物質，正電子是一種反物質，一旦與放射性同位素接觸，它就會重新加入一個電子，並發生湮滅效應，多餘的環境核種也就消失了。

該方法與測量過程在SSE生態中心進行，輻射偵檢器分別安裝在距地面5公分處，和地面1公尺處測量，而土壤採樣則在地表以下1公尺處進行。所要對消的放射性核種是銫137 (Cs137)、鍶90 (Sr90) 和鋂241 (Am241)。

實驗的完整結果尚未公佈，但Exlterra 的首席執行長法蘭克穆勒(Frank Muller)說：「實驗很成功，我們有望達成預定目標，也就是5年後將環境輻射值恢復到自然水準。」

車諾比SSE生態中心總經理謝爾蓋‧奇瑞里夫( Sergiy Kireiev)說：「這是35年首次顯著的降低輻射值工程，這讓整個地區都看到希望，包括石棺。」

穆勒也指出，同樣的技術也可應用在日本的福島事故。最近日本正在煩惱放射性水排放海洋的問題，該技術可以再清理當中的核種。

該公司也表示，除了處理放射污染以外，NSPS技術還可用於處理其他類型的土壤污染，例如重金屬和全氟烷基物質的污染。