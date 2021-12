24歲菲律賓獨立音樂人No Rome與The 1975合作的〈Narcissist〉一曲YouTube已超過1300萬次點閱,2020年與同為菲律賓裔的英國搖滾新秀Beabadoobee與洛杉磯獨立創作人Jay Som推出單曲〈Hurry Home〉,2021年初則再次與The 1975及小天后Charli XCX發行新歌〈Spinning〉。自疫情爆發後已近2年沒有現場演出,無法自由的旅行跟各地樂迷見面,讓他更懷念能與大家見面的日子。他便專注籌備新專輯, 首張正式專輯《Its All Smiles》已在3日正式發行。

化名為No Rome的菲律賓獨立音樂人Guendoline Rome Viray Gomez,他說「No Rome」這個名字有點反叛的意味,不過會在尊重對方的前提下,嘗試去做一些別人說不能做的事。目前以倫敦為中心發展,出身在熱愛音樂的家庭的他,聽著Joy Division、New Order、Box Car Racer、Bjork、Slipknot、My Bloody Valentine等各種音樂流派長大,從12歲就開始寫歌並把作品放上MySpace,在某天受到藝術總監Samuel Burgess-Johnson的注意,將他引薦給The 1975與英國廠牌Dirty Hi,當時還不滿20歲的No Rome便從家鄉馬尼拉搬到倫敦,自此展開他的音樂之路。

No Rome在疫情封鎖期間寫出新曲。(Young Team Productions提供)

新專輯首波單曲〈When She Comes Around〉是他於菲律賓封鎖期間所製作完成,當時因疫情封鎖限制使他無法返回英國,「我看了Bjork〈Vespertine〉的現場版後寫了這首歌,剛開始我想製作一首弦樂比重較多的歌曲,但最終它變成了一首以吉他為主的歌曲。後來我把這首歌寄給 BJ,他寄回來的成品比我預期中好上更多,有著更多的細節與更重的低音,以及更好的結構,我真的愛死它了!」第二支單曲〈I Want U〉則是他與知名音樂製作人 BJ Burtion 開啟此次專輯合作的第一首歌,是No Rome某次在拉斯維加斯的旅遊巴士所寫下的曲目,「我想讓歌詞表現得更像說話,幾乎是像在講故事一般,透過歌詞來描繪曾經發生的當下」。