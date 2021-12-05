民進黨立委高嘉瑜被林秉樞毆打事件，後續爆出綠營網軍在背後抹黑、帶風向等行為，越演越烈；但是民進黨府院卻仍在全力衝刺4大公投。針對高嘉瑜施暴事件對公投有何影響？資深媒體人韋安認為，家暴+網軍事件，「應該會拉高投票意願」。

韋安5日在臉書貼文表示，有朋友談論，高嘉瑜施暴事件對公投的影響，他覺得，應該會拉高投票意願。家暴+網軍事件，證明了一群人那麼容易被騙；而這些人，正在領導國家，教別人投下「不同意」，這不是最大的國安問題嗎？

韋安之前也在臉書貼文表示，這波修理和帶風向的網軍，是否在2019民進黨初選中，也抹紅過賴清德？如此殘忍地痛毆一個女民代，到底是失控施暴、還是其他因素？這當然已經是國安層級的政治問題？

網友表示，「有錢能使鬼推磨，網軍已成為最容易賺錢的行業。」、「這次事件已經是官方證實網軍的確實存在，應該是說，你們還要被網軍操控，聽他們的話4個不同意嗎？」、「就是網軍啊，只不過是掌控在特定人身上，用來打擊異己的工具罷了，等黨政軍警也掌控住時，就差不多稱皇了啦。」、「講正經的，如果一個國會議員可以被私行拘禁，那真的很有國安問題。」

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