對於民進黨立委高嘉瑜被林秉樞毆打一事，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，高嘉瑜在被打的前一天，在政論節目上有網友斗內留言，公然恐嚇高嘉瑜，警方怎至今都未調查？

徐巧芯5日在《董事長開講》網路直播節目中提到，高嘉瑜於11月11日被打的前一天，也就是11月10日，在TVBS政論節目《新聞大白話》，有網友斗內留言稱，「高嘉瑜，你有違法事宜要想清楚，證據非常明確」、「你自己想清楚，想不想被爆料」、「你私人不堪的事情想要被公開嗎？有錄音、親筆字跡，要想清楚喔」。

吳子嘉認為，這真是膽大包天，有沒有這麼粗糙的流氓？高嘉瑜在電視上被警告，事先就有警訊，警察居然未理會？

台北市議員徐巧芯。（黃婉婷攝）

徐巧芯則質疑，檢調怎沒主動偵辦？這已經是公然恐嚇，到現在都沒人查？警政署有沒有發新聞稿？如果有去調查，高嘉瑜會被打成這樣？

另外，資深媒體人黃揚明2日在臉書發文表示，在11月10日（週三）下午的《新聞大白話》節目中，當天高嘉瑜委員與主持人錢怡君討論台中補選議題，而高嘉瑜參與的是下午4點到5點的時段。大約下午4點25分到4點38分這段期間，那3則斗內留言特別詭異。

黃揚明懷疑，這幾天相關報導中曝光林秉樞威脅高嘉瑜的內容似乎有些類似，尤其隔天11日高嘉瑜就到板橋的飯店與林會面而發生施暴事件，這是否相關？他呼籲檢調有必要深入調查，斗內應該會留下所謂的刷卡金流紀錄，應該可以追查。

徐巧芯今也質疑，檢調怎沒主動偵辦？這已經是公然恐嚇，到現在都沒人查？

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