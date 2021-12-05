民進黨立委高嘉瑜遭友人林秉樞施暴案事發後，引起社會各界廣泛關注。對於外界好奇，林秉樞的結局將會如何，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，高嘉瑜提告前，為求自保一定有做反蒐證的動作，並且拿到手機和電腦的東西(紀錄)沒有丟出來，這才是真正核心的問題，丟出來的東西才是真正可怕的。

民進黨立委高嘉瑜。(圖/本報資料照)

吳子嘉5日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，談論高嘉瑜事件的後續，有網友提問「林秉樞最有可能的結局是什麼？」，吳子嘉表示，林秉樞做了很多爛事，還打女生就是不對，但若不看打女人、打父母親這件事，他所有做的事情包括認識黨政高層，搞那麼多錢，搞定段宜康、詹宏志和新潮流，代表這個人很厲害，可以做網軍頭的，甚至取代「卡神」楊蕙如位子賺錢。

吳子嘉也指出，林秉樞被關押出來後，很可能會變成段宜康或新潮流等人的盲腸，更何況林秉樞認識段宜康10年，做了多少「好事」。過去賴清德競選黨內總統提名，當時被網軍打得多慘。

另有網友提問，「檢調是否會將此案追查到底？又林秉樞為何暴打高嘉瑜？」徐巧芯表示，檢調搜索林秉樞板橋飯店房間，找到高嘉瑜自白書，但自白書其實是有2份的，且高嘉瑜早在11月10日的節目中，就已收到威脅斗內，高嘉瑜在這段時間內其實有想分開，但知道林秉樞是個恐怖情人，因此她應該是有做反蒐證的動作，這是合理的邏輯推理，因為高知道自己是政治人物，分開會被林秉樞毀掉，因此必須要抓林秉樞的把柄，才能相互去制衡。

吳子嘉反問徐，所以高嘉瑜可能把林秉樞的手機跟電腦上的東西都看完了？徐巧芯說，不然詹宏志最近被丟出來的，包括吃飯的照片等，那些東西又是哪裡來的？任何一個女生想自救，當然是看男生的手機電腦紀錄，那她看到什麼了？她到目前都沒有公開跟大家說。

吳子嘉則認為，高嘉瑜一定有做反蒐證的動作，並且拿到手機和電腦的東西，拿到以後，到今天為止，含高嘉瑜前男友馬文鈺在內對外說的都只是表面，真正核心的問題，還沒有丟出來！這丟出來的東西才是真正可怕的，且跟毆打案可能無關，但電腦硬碟本身可能就有新潮流和林秉樞雙方合作的紀錄。