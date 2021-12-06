民進黨立院黨團總召柯建銘今晚於臉書發文表示，明日立院司法委員會召委葉毓蘭安排的專案報告，要求司法、選務單位針對公投案到委員會備詢，根本是公然違憲。

柯建銘指出，司委會要求法務部部長、調查局局長、廉政署署長、最高檢察署檢察總長、臺灣臺中地方檢察署檢察長、內政部部長、內政部警政署署長、司法院秘書長、中央選舉委員會主委等單位，12月6日就「司法不可雙標、行政必須中立」專案報告並備詢。

柯建銘說，這一看就知道是因為中二選區補選，選調查賄，幫國民黨立委補選候選人顏寬恆陣營，就個案在立院施壓，要負責查察賄的檢調單位來報告。

柯建銘表示，國民黨用自創的「公投政治偵辦爭議」，藉勢藉端介入查賄個案，公然操作政治，那麼以後是否立委都可公然指揮介入調查中的司法個案？

柯建銘指出，「司法院釋字461解釋」及「司法院釋字585解釋」等案已說明，檢查體系又屬廣義的司法機關，稟權力分立原則，立委自不得逾越憲法63條所定之立委職權，為司法調查中個案質詢。

柯建銘質疑，請問明日司委會怎麼開？國民黨也別為挺顏而害顏，這場專案報告絕對違憲，可嘆的是，國民黨在立法院的行為，實際上已完全失控、亂無章法、為亂而亂、悖離民意，是不惜走向自我毁滅之路的奇異行為。