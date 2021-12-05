南韓一名正妹Youtuber Velvet（벨벳）擁有精緻臉蛋、E罩杯火辣身材，從直播平台竄紅後，便開始經營IG及YouTube頻道，近日她上傳一支切西瓜的最新影片，卻因傲人身材讓重點全跑歪。

影片中，以廚房為背景，可見Velvet紮起頭髮，拿著刀子認真切西瓜，想和大家分享創意刀工，而她穿著貼身低胸上衣、短裙，不但苗條S曲線、超深事業線一覽無遺，尤其上圍太雄偉，加上Velvet在切西瓜時，一下彎腰、一下移動，美胸也不時跟著晃動、呼之欲出，畫面十分養眼，讓粉絲不禁放錯重點，暴動留言太性感，這段影片釋出短短3天，已吸引13萬人搶看。

Velvet常在社群網站曬大尺度辣照，在IG有11.5萬粉絲追蹤，而之前她曾在YouTube曬出古城旅遊的影片，除了介紹各處景點、講解當地文化，在路邊看到貓咪也忍不住蹲下摸摸牠們，而這一蹲，雙峰差點從領口掉出，波濤洶湧的畫面超犯規，一段散步畫面半年間就吸引超過453萬次觀看。