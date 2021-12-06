「那個觸感我到現在都還記得！」小莉說，她接生的並不是小嬰兒，而是一團紅色、略帶黏乎，重量大約3000克的「肉球」，說是紅色也不準確，因為祂還有一些透明，她將「小孩」接到手上時，男人欣喜若狂地湊過來，速將祂抱起，眼中充滿喜悅和滿足，委頓不堪的女人也如釋重負，露出慈祥的笑容，當時的畫面一點都不恐怖，反而滿是溫馨。

後來的夢境就比較模糊，她感覺周遭的景物也逐漸消散，小莉最後記得的，就是男人向她鞠躬致謝，接著她就醒了，時間是凌晨5點多，這個夢大概做了2小時，清醒後的她，只覺得好像做了什麼重度勞力，整個人累到不行，有點快虛脫的感覺。

第二天小莉請了假，去找某間知名宮廟的師父，師父聽完過程，前後左右仔細端詳小莉，最後才說：「妳這是在做好事」，這對夫妻並沒有跟著她，應該是心願已了，安詳投胎去了。

小莉好奇詢問為何兩人一直在那？師父表示，這對夫婦當時因車禍驟逝，腹中的小孩也來不及出生，他們心中留有遺憾，因為這個夙願念想，讓兩人變成「地縛靈」，長年留在現場，一心想找有緣人接生，將孩子帶出世。

師父還說，紅色肉球並非嬰靈，而是血胎，祂沒有靈魂也無意識，包含這對夫妻的1種盼望，他說小莉的際遇實在很特別，畢竟對方找了那麼久，機緣巧合，就讓她遇到了。

後來小莉真的沒有什麼特別的狀況發生，但她還想一探究竟，陸續向住附近的朋友打聽，朋友說這個路段常年都有事故發生，一個月至少兩、三起以上，死亡車禍也不少，夫妻同時喪生的他沒有印象。

一直到隔年，她的朋友有1個80多歲的舅公，從小就在附近長大，偶然聽到小莉詢問，舅公毫不思索地說，這件事他知道，因為死者也是附近人，會出名是因為他娶了1個日本老婆，家境富裕，當時他們新婚不久，老婆那時還懷有身孕，開車返家時在轉角和人對撞，最後傷重不治，日本家屬還有來現場祭拜，當年這是附近的大事，細說當年的舅公，最後忍不住反問小莉：「可是這事至少是52、3年前了，妳怎麼會知道？」

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。