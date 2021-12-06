74歲香港女星蕭芳芳曾橫掃金馬獎、金像獎和柏林影展三大影后，還曾被美國 CNN 評選為亞洲最偉大演員，蕭芳芳事業得意，另一方面情場也十分精彩，她最為知名的兩段情為謝賢與秦祥林，儘管最後都無疾而終，蕭芳芳卻成為他們心中最難忘的前任，全是因為她獨特的個性。

蕭芳芳和謝賢是在拍攝電影《金鷗》時相識，儘管相差11歲，他們卻無話不談，謝賢是個浪子，而蕭芳芳則不安於人生只有演戲，希望能出國念書開眼界，交往1年多，蕭芳芳發現兩人的價值觀差太多，她建議謝賢跟她一起進修，但謝賢只想玩樂，蕭芳芳便決定分手。

蕭芳芳和謝賢曾有段情。(圖/翻攝自微博)

謝賢曾回憶這段感情，「她是個好女生，跟她分手後覺得好險，我沒有拖累她，我做了一件好偉大的事。」卻也難以釋懷蕭芳芳是第一個狠甩他的女人，讓他至今印象深刻。

蕭芳芳到美國新澤西州西東大學（Seton Hall University）進修，完成自己的目標，還在當地訂了兩次婚，最後都以失敗收場，回到香港後，蕭芳芳重回影視圈，和秦祥林合作電影《廣島廿八》，在秦祥林的猛烈追求下，兩人於1975年結婚，婚後秦祥林卻到處拈花惹草，最後秦祥林打蕭芳芳一巴掌，成為這段婚姻壓垮駱駝的最後一根稻草。

蕭芳芳和秦祥林的婚姻僅維持3年。(圖/翻攝自微博)

蕭芳芳從2歲開始就左耳失聰，隨著年齡增長，現在她已經雙耳全聾，由於小時候就踏入演藝圈演戲，她總是孤單一人，也造就了早熟的個性，如今她早已淡出五光十色的娛樂圈，還成立基金會協助聾啞人士就業，也保護未成年兒童免受到性侵，蕭芳芳身邊也有資深媒體高層張正甫的陪伴，自始至終活得自信灑脫。