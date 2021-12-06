癌症是種需要時間逐漸演進的重大疾病，也是每個人最怕的噩夢。不論哪一種癌症，「早期發現」都是成功治療的重大關鍵。依醫療臨床實證來看，一些身體異狀其實都是癌變的早期跡象，越早發現這些蛛絲馬跡，戰勝它的機會就越大。下列10大現象，都需要進一步注意觀察：

1. 皮膚下的腫塊

體內任何新的腫塊都可能是癌症的徵兆。但是要識別這些腫塊，先不要自己嚇自己。定期觸摸並目視檢查自己身體，是個好主意，尤其是乳房、睾丸、腋窩、喉嚨、腹部和皮膚及其周圍。定期檢查並且記錄，如果腫塊變大、顏色改變、表面突起等，都要就醫。

2. 皮膚癢

根據現有資料顯示，包括胃癌、肝癌、胰臟癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、直腸癌、淋巴瘤等癌變，都可能帶有皮膚搔癢。這可能因為癌細胞會分泌一些炎症因子、細胞因子，可能引起皮膚的免疫反應。所以不要輕忽任何不尋常的皮膚癢或皮疹。

3. 無法癒合的傷口

皮膚表面的任何傷口、損傷，若需要更長的時間才能癒合，可能是癌症正在體內生成的警訊。一般傷口通常1星期左右就會癒合，但如果超過2-3星期都沒有癒合的話，就必須特別注意。

4. 舌頭或口腔內有腫塊

口腔內部、牙齦或喉嚨中的任何腫塊，尤其是白色的腫塊，都可能是癌變徵兆。另外口腔白斑、紅斑也是警訊。

5. 食慾不振或吞嚥困難

消化系統的任何變化都要特別當心，尤其有不明原因進食困難，或是沒有胃口、消化不良等，就要特別檢查咽喉、食道或胃。

6. 腸道、消化道任何異常

一般情況下，持續2天以上的異常排便都要自我關心。如果發現大便帶血，排便疼痛、便秘，腹瀉或糞便中有粘液，更需要盡速檢查。

7. 排尿習慣改變

就像排便一樣，膀胱功能的任何異常變化都要警覺。像是尿液流量、顏色、氣味、泡沫或任何明顯帶血等異狀，都要確診是否罹癌。

8. 不明原因爆瘦、常發燒

若並未刻意減重，生活作息也沒有大改變時，體重突然有感下降，或是經常不明原因反覆發燒，不要輕忽。

不明原因咳嗽、聲音沙啞、音質改變也要注意。（示意圖／Shutterstock)

9. 聲音與音質改變、長期咳嗽

急性感冒可能讓人「失聲」或聲啞，過度使用喉嚨也有類似症狀，但大多經過幾天休息之後就能恢復。所以一旦發現不明原因突然音調改變，聲音沙啞，都可能是癌症的徵兆。

另外，由流感或其他一些上呼吸道感染引起的咳嗽，是感冒的必經病程。但是，如若持續咳嗽，仍要注意肺癌、食道癌與喉癌、胃癌的可能性。

10. 莫名疲倦

即便平常就睡眠不足，一般的倦怠是休息就能改善，而癌症引起的倦怠，卻是無論怎麼休息都無法改善的疲憊，因此經過休息後也難消除的倦怠感，要特別留意。

除此之外，男性應多注意睪丸變化，女性則要注意非經期期間的不正常出血及分泌物，要是發現果凍狀血塊，更不能拖延。

（圖／中時新聞網陳友齡製圖）

●定期檢查 揪癌首要選項

每年有超過10,000人死於乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌，目前政府補助4大癌症篩檢，包括：

1. 乳房X光攝影檢查：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。

2. 子宮頸抹片檢查：30歲以上婦女，建議每3年1次。

3. 糞便潛血檢查：50至未滿75歲民眾，每2年1次。

4. 口腔黏膜檢查：30歲以上有/曾嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔原住民，每2年1次。