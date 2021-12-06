一種鮮為人知的熱帶蜜蜂物種，已經進化出牠們的牙齒，專門用於啃食肉食，「禿鷲蜜蜂」可說是唯一不吃純素的蜜蜂，最近美國科學家發現，為改變飲食清單，牠們的腸道微生物群也與其他蜜蜂截然不同，其腸道更接近禿鷹而不是一般的蜜蜂。

「大概是由於對花蜜的激烈競爭。」加州大學河濱分校昆蟲學家道格亞內加說：「這是世界上唯一進化到食用非植物食物來源的蜜蜂，這在飲食習慣上是一個相當了不起的變化。」

●蜜蜂腸道裡有著相同的細菌

蜜蜂、大黃蜂和無刺蜂的腸道菌都被相同的五種微生物所佔據，UCR昆蟲學博士生傑西卡馬卡羅說：「與人類不同，人類的腸道會隨著攝取食物的不同而變化，但大多數的蜜蜂在大約8000萬年的進化過程中就一直保持著讓腸道裡有著相同的細菌。」

鑒於它們在食物選擇上的巨大變化，因此UCR的一個科學家小組好奇禿鷲蜜蜂的腸道細菌是否與典型的素食蜜蜂不同，而根據該團隊近日發表在美國微生物學家協會期刊《mBio》上的研究結果，牠們的確有相當大的差異。

●禿鷲、鬣狗和其他食腐肉動物體內的嗜酸菌

禿鷲蜜蜂之所以引人注目，不僅是因為牠們已演化出可咬肉的「牙齒」，腸道菌的PH 值變得更酸。美國加州大學河濱分校（UCR ）團隊前往哥斯大黎加實際觀察，放上雞肉餌並做好防蟻措施，吸引禿鷲蜜蜂與相關物種，發現牠們以肉為食來補充蛋白質。

禿鷲蜜蜂的腸道細菌，讓牠們從素食主義過渡到葷食時，不會受食物中毒所苦。

團隊指出，由於蜜蜂飲食習慣單一，蜜蜂腸道混合微生物 8,000 萬年來都沒有太大變化，但禿鷲蜜蜂體內，卻有許多其他蜜蜂沒有的嗜酸菌，而這些嗜酸菌反而在禿鷲、鬣狗和其他食腐肉動物體內可發現。專家推測，這大概是為了抵禦腐肉的病原體。

另外團隊也有發現乳桿菌屬、肉桿菌屬等可消化肉與發酵食物的菌種，與嚴格執行純素或純肉的蜂類相比，這種雜食蜜蜂體內的確有著不同類型的菌群。