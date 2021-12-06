懷孕準備迎接新生命的到來，總是讓人既期待也格外謹慎，不過在懷孕期間若想享受一下性愛，究竟可不可行？又該注意些什麼事情？產後又該靜養多久？各種常見問題中山醫院婦產科郭安妮醫師逐一解惑！

●懷孕可以做愛嗎？醫：一般可以，４種情況絕對避免！

郭安妮醫師表示，懷孕期間一般情況下，若孕婦沒有身體不適且也願意、有良好的心理建設、並注意安全，是可以進行性行為的，不會影響孕婦，也不會影響胎兒或日後發育。但若是有出現特殊情況，則強烈建議避免，以免傷及孕婦及胎兒。

(圖/今健康提供)

郭安妮醫師指出，若孕婦有出現流產、早產的跡象時，自然應避免性行為，並需提高警覺，視情況尋求醫師協助為佳，包括了陰道出血、宮縮密集、破水，以及前置胎盤、雙角子宮、子宮閉鎖不全等子宮不正常情況。此時若執意進行性行為，極有可能導致情況加劇，形成早產或是流產，影響胎兒的生命安全或健康，應絕對避免。而先前若有早產過、流產過的孕婦，對此就得更謹慎些，建議避免為佳。

另一方面，坊間口耳相傳「前三個月、後三個月應避免性行為」的說法，郭安妮醫師則表示，這樣的觀念主要出自於前三個月胎兒較不穩定，可能有染色體異常、胎兒不健全的情況，是有流產的可能，凡事謹慎些總是好的，在進入12週、三個月後會相較穩定。

不過此觀念和性行為與否並無關聯，因此如前述，若孕婦沒有出現異常情況，在注意安全的情況下前三個月也是可以的。

(圖/今健康提供)

●懷孕期間做愛，可以用哪些體位？

在孕婦身體狀況正常的情況下，若要進行性行為，體位是安全考量相當重要的一環。郭安妮醫師建議，懷孕期間可以男下女上、側躺式、俯臥式、床緣俯臥等方式進行，可適度墊個枕頭支撐腹部，以不碰撞、壓到孕婦腹部為主要考量，避免發生危險。因此也就不建議以常見的男上女下的方式進行，這個體位就有較高的機率碰撞、壓到孕婦腹部。而若是在性行為期間，出現前述所提到的出血、破水等異常，自然應立即停止。

(圖/今健康提供)

●產後若要做愛，要注意哪些事情？

產後若想享受性愛，郭安妮醫師建議先等個６至８周靜養為佳，靜養期結束後，也需注意陰道傷口，而產後因開始哺乳、泌乳激素分泌，可能會出現陰道乾澀的情況，建議先適度的愛撫並使用潤滑液，會更有助進行，避免疼痛或形成撕裂傷。

體位方面，若為自然產不必考量太多，一般正常安全的體位即可，若為剖腹產則如懷孕期，建議避免男上女下的體位，若真要以此體位進行，則建議多墊個枕頭，以免碰撞傷口。而日前早產、流產者，若此次安全生產，則不必特別擔心

也提醒，懷孕往往讓孕婦身心俱疲，更需要呵護，而性愛除了生孕也是一種享受，這份享受建立於雙方的感受，因此若孕婦懷孕、產後期間身體不適，或是對此有所疑慮，良好的體恤更有助雙方發展，避免將此美好的事情形成壓力，日後也能有更多的美好空間。