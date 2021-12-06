65歲的王太太自認是飲料中毒者，每天早上都需要喝一杯熱咖啡來當作開啟一天的儀式，因為知道吃太多白砂糖對健康不好，為了美味及健康，所以改用聽說對健康有好處的黑糖，每次都會加上滿滿一大匙的黑糖；三餐吃完飯也會再喝一杯熱茶，晚上飯後會再加碼搭配一碗自製甜湯。近期在子女的安排下到醫院健康檢查，除了有肥胖問題之外，更讓她意外發現自己已有高血糖（糖尿病）問題。

●黑糖營養成份較高 仍須注意攝取量

營養師潘富子進一步說明，市面上可看見的黑糖、紅糖、黃糖或白糖，皆是由蔗糖精煉出的精緻糖，不管是哪一種類，都需注意使用份量。

而為何有黑糖對身體較健康一說？是因為黑糖在製成過程，精煉程度最少，製成後保留最多甘蔗元素、且含較多的礦物質成分的糖類。而與其它糖類相比，自然是營養成份較高，但千萬不可因為較健康就以為可以多吃無妨！

●每日添加糖攝取量 不宜超過總熱量10%

潘富子提醒，每日添加糖攝取量上限，根據國健署每日飲食建議，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。若以每日攝取熱量為2000大卡，添加糖攝取則應低於200大卡。

以1公克糖熱量為4大卡計算，每日添加糖攝取應低於50公克；換句話說，1杯700毫升的「全糖」珍珠奶茶，含糖量近62公克，只要喝下一杯就已超過每日糖份攝取量上限。

●肥胖併發症多 留意日常飲食攝取

潘富子直接指出，體重過重（BMI≧24）及肥胖（BMI≧27）就是糖尿病的高危險族群，由於肥胖的背後因素，大多為飲食攝取控制不佳，現代人飲食習慣逐漸充斥著大量高熱量、高糖量、高脂肪的食物，而這些食物會影響人體胰島素的分泌以及血糖的控制；加上大多數人運動量較不足，日常消耗的熱量趕不及吃下去的熱量，也就容易造成肥胖或三高等問題。

另外，千萬不可覺得吃某種食物對健康很好，就不控制吃下去的份量，日常飲食指南則可以依照國健署的「我的餐盤」，攝取適量的蔬菜、水果、乳品類、全穀、豆類與豆製品以及堅果種子類，可減少罹患多種慢性疾病的危險。