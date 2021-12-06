運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果在下巴、額頭中央、膝蓋後窩、背部正中、肚臍後方長痣，這樣的人擁有非常旺盛的晚福，越老越好命，一輩子順遂又富貴。

▍1.下巴長痣

下巴在面相學中也稱為地閣，代表著一個人的子孫運、福祿運和晚年運。如果下巴長得飽滿圓潤或者方闊有肉的話，這種人晚福較重，晚年的生活比較幸福。若是這種下巴再長有一顆亮黑小圓的吉痣的話，這種人一般做事踏實認真，頭腦也非常的聰明，很有創業和經商方面的天賦，創造財富和積累財富的能力非常強，名下擁有很多不動產，晚年有福又有錢。

▍2.額頭中央上方長痣

額頭的正中部位在相學中稱為天中，也稱為官祿宮，代表著一個人的財運狀況、祖業根基和一生的福祿狀況。若是天庭部位長得飽滿光潔且正中央的稍上方長有吉痣的話，這種人一般頭腦非常的聰明，目光長遠，屬於心智都非常成熟的一類人，考慮問題比較周全，擅長處理與長輩或上司的關係，祖業殷實，既能得到家中的幫助，也能靠自己的能力開疆拓土，事業財運都很出色，一生擁有享不盡的福祿。

▍3.膝蓋後窩長痣

腿部代表著一個人的行動力和忍耐力，而膝蓋則代表著一個人的責任心。若是膝蓋後窩長痣，這種人做事非常踏實，而且聰明好學，理財能力非常強，年輕時便能賺到豐厚的錢財，子孫運較好，晚年富貴又幸福，一生不為錢發愁。

▍4.背部正中長痣

背部的痣大多為吉痣，如果一個人的後背正中央位置長痣，這顆痣也稱為「福如東海痣」，長有此痣的人不僅富貴，而且還可以長壽，這種人一般心態樂觀積極，做事認真踏實，忍耐力極強，也有著很強的責任心，從小可以得到家中的庇護，長大後可以得到貴人的相助，事業上定能有所成就，晚年能享兒女福，一生富貴。

▍5.肚臍後方長痣

肚臍部位代表一個人的生命健康、智慧和事業財運，如果一個人的肚臍正對著的後腰位置長痣的話，這顆痣也稱「腰纏萬貫痣」，長有此痣的人大多智慧較高，行動力較強，做事精力非常旺盛，有著很強的學習能力，心智方面比較成熟，而且內心善良，樂於幫助他人，人緣非常的好，一生妻賢子孝，容易獲得不錯的收入，也會得到他人的尊重，越老越有福。

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