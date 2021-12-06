美國陸戰隊司令柏格（David Berger）上將先前指出，由於力量不對等，航空母艦等傳統武力難以嚇阻中國大陸於南海的「海上民兵」等行動。該軍種1日公布最新的「目標區內部隊」（Stand-In Forces）作戰概念，用於平時對抗「灰色地帶」（Gray-zone）戰術、戰時則在第一線承擔遠程打擊和情監偵（ISR）等任務。

根據美國陸戰隊《目標區內部隊概念》（A Concept for Stand-in Forces），該類型單位是小型、低信跡（low signature）、高機動性、相對容易維持運作但具備殺傷力的武力，依據不同狀況，由美國陸戰隊、海軍、海岸防衛隊、特戰單位、跨部會人員，以及盟友與夥伴組成，主要在競爭區域內行動，擔當海上縱深防禦的最前線，用於干擾潛在或實際對手的計畫。

該文件還指出，雖然「目標區內部隊」概念適用於全球，但由於中國大陸威脅正向美軍聯合部隊「步步進逼」，因此建議美國印太司令部（INDOPACOM）防區應特別聚焦於此概念。

軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，雖然該文件並未使用「灰色地帶」一詞，但其確實稱「目標區內部隊」會使用各種工具，以「低於暴力門檻的方式及手段」達成目標，代表這類單位平時將被用於在南海對抗「海上民兵」。

而在戰時，「目標區內部隊」將利用其機動性、隱匿性和分散性，確保能於敵方遠程火力覆蓋範圍內活動，一方面分散敵方注意力，另一方面為主力部隊提供「不可忽視的」感測器及火力支援。

柏格先前曾表示，過去10年間的經驗表明，就算在南海部署多艘航空母艦，也無法阻止中國大陸的「灰色地帶」戰術，因為全副武裝的強大戰艦，難以在不引發情勢升級下嚇阻這類非軍事單位。