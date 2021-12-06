新冠變異株Omicron肆虐，南非兒童住院人數暴增。

南非專家警告，新冠變異株Omicron在南非各地造成大量5歲以下幼童住院，形容這種情況「前所未見」。

綜合美媒《每日野獸》（The Daily Beast）、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，南非政府首席醫療顧問賈薩特（Waasila Jassat）3日警告，當地疫情中心豪登省（Gauteng）每周新增的確診人數及住院人數都比之前都高，「各年齡層的住院人數急遽增加，尤其是5歲以下。」

她說5歲以下幼童的住院人數僅次於60歲以上的年齡組別，她說兒童通常不會受到新冠疫情嚴重影響，住院人數也不多。

⚠️KIDS HOSPITALIZATIONS—The “highly transmissible” #Omicron variant is putting disproportionately large numbers of children under the age of 5 years old in hospitals, a top South African government medical adviser said Friday. #COVID19 🧵 https://t.co/ZdYaN19oFr pic.twitter.com/8aaleyNnUf — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 3, 2021

賈薩特也以南非首都茨瓦尼（Tshwane）大都會地區為例，5月第3波疫情前2周，當地送醫治療的5歲以下兒童人數不到20人，如今第4波疫情前2周，已經有超過100名兒童送醫。

關於為何5歲以下兒童住院人數暴增？賈薩特推測可能和兒童未打疫苗有關，她說，隨著成人疫苗施打率逐步上升，兒童逐漸成為染疫、必須送醫的族群。

另外她也引述茨瓦尼當地醫師的說法，指出醫院裡12至18歲的未成年患者全數未打疫苗，這個族群實際上符合疫苗接種資格。12歲以下未成年不符合接種資格，這個族群的患者中，除了3人外，其餘患者的父母皆未施打疫苗。

賈薩特說這個現象顯示成人接種疫苗才能保護家中幼童的重要性。