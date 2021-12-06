星座專家唐綺陽分析12/06～12/12星座運勢，本周將會面臨火星衝刺時期，導致火能量飆高，可能會有災難性意外發生，像是用火、用刀都要注意安全，也要避免情緒過於急躁而誤事，這陣子大眾的心理健康還會受到火星天蠍的擾動影響、需要尋求安慰。

除此之外，本周木星也處於衝刺期，造成大環境氛圍紊亂、奇人怪事多，或是看不順眼、看不懂的事情也會特別多，進而激發出不同的思考；再來另一個重要星象，就是金星正在減速中，原有的價值觀因此被動搖，大眾也逐漸意識到這是即將改變的開端，而本次金星逆行將會持續到明年。

重要星象：火星衝刺，木星衝刺，金星減速中。

【工作注意：金牛、天秤、天蠍、魔羯】

金牛：嘗試新方法做事，開創新路線

天秤：事情順利時，記得別掉以輕心

天蠍：視角要開放些，對自己多點信心

魔羯：遇到強勁對手，要相信自己的能力

【桃花注意：獅子、處女、水瓶、雙魚】

獅子：別自我矮化，要鼓勵自己

處女：下定決心做改變，能有反轉機會

水瓶：家人前輩熱心牽線，感到有點困擾

雙魚：逃避或是面對，都操之在己

【財運注意：雙子、巨蟹】

雙子：正財運強，有機會漲價加薪

巨蟹：為提升自我內涵而下重本

【健康注意：白羊、射手】

白羊：硬撐太久，當心隨時爆發

射手：好好睡覺注意養生，把健康照顧好