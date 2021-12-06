歐、美股市重挫，台股幾乎不受影響，跌破17500點頸線後，三天之內立刻站回，收復頸線位置，即為葛蘭碧八法的「假跌破」，技術線型也出現「晨星」的反轉型態，截至目前為止，台股的走勢完全符合W底的理論型態，指數在16500點形成W底後，直線向上突破頸線挑戰萬八失敗，依照理論走勢，台股回測頸線後，會直接向上突破前高，目標價格上看18500點，台股的最佳買點一閃即逝。

疫情反反覆覆，為原本預期將逐漸好轉的塞港問題，蒙上一層陰影，而美西碼頭勞資爭議未落幕，怠工、罷工、封港的可能性高，全球塞港嚴重，一旦美西碼頭爆發勞資爭議及罷工，將加劇貨運供不應求，推升運價，貨櫃三雄營收、獲利持續再創新高，股價經歷了四個月的盤整震盪之後，正式從底部翻揚，突破之前的壓力線，貨櫃三雄基本面佳，技術線型轉強，股價短線上機會出現一波強勢反彈，可以注意三雄中本益比最低的長榮。

長榮受惠於美國線長約換約價格將衝高，10月營收再創新高，月增7.3％、年增159％，Q3每股盈餘高達15.15元，預估今年全年EPS達到45元以上，本益比只有2.9倍，台股一般合理本益比都有10倍左右，因此長榮目標價高達450元，打個折至少也300元，技術面剛帶量突破130元壓力線，短期內有機會持續向上再創新高。

航運類股轉強，上一波的主流還有鋼鐵類股，運價有望持續再創新高，將帶動鋼價易漲難跌，鋼鐵類股同樣經歷大洗盤後，技術面同樣有可能出現反轉契機，鋼鐵類股中，可以選擇受惠於美國基礎建設的大成鋼。

大成鋼主要市場以美國為主，美國鋼價居高不下，加上1.2兆的基礎建設法案力挺下，推升需求暢旺，Q3每股盈餘為1.86元，季增2.9％、年增67.9％再創新高，預估今年全年的EPS可達5.5元以上，本益比只有8.4倍，10月營收年增67.9％，維持相對高檔，股價跌幅已深，技術型態有出現頭肩底的反轉型態，未來KD指標回到20以下，股價仍在45元附近出現支撐，可以考慮進場投資。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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