中芯國際獲得官方龐大資金奧援，扮演大陸半導體製造的重要角色，不過大陸智庫發表評論表示，美國對大陸半導體產業打壓日益兇猛，傾國家之力打造的中芯卻距離台積電越來越遠，儘管從前三季業績來看，穩坐大陸 晶圓一哥寶座，但目前仍面臨三大風險，包括研發金額減少、研發人員匱乏，以及留不住人才。

智谷趨勢為非營利性民間智庫，日前發表一篇名為「中芯國際 千萬別步聯想後塵」文章，披露大陸當前最輸不起的，就是產業升級受阻、供應鏈被封鎖與經濟失速隱憂。

文中提到，過去10年，大陸一直想要把卡脖子的手掰開，結果卻是有喜有憂。近些年，最痛心的莫過於「芯痛」，中芯背負國人很多期待，

在華為禁令之後，大陸原本期望2025年晶片自給自足率目標可達到70%，但IC Insights研究報告，依目前大陸半導體發展來看，屆時只能達到19.4%，與 70% 的目標落差很大。

儘管中芯前三季業績坐穩大陸晶片一哥，但淨利潤翻倍增長之下，卻出現了三大危險訊號。

一、研發投入金額減少

第三季財報來看，研發投入只占營收比重11.7%，金額降至10.8億人民幣（約台幣47億），為最近幾年新低。

2020年研發金額最高是英特爾135億美元（約台幣3780億），占全球半導體研發投入近20%，高通約60億美元（約台幣1680億），三星55億美元（約台幣1540億），台積電為37.2億美元（約台幣1041億），今年還在持續加碼。

而中芯在2020年研發投入46.7億人民幣（約台幣203億），較疫情之前2019年減少1.5%，還不到同年台積電的五分之一。中芯研發投入金額不斷減少，是一個危險的信號。

二、研發人員匱乏

比研發金額減少更危險的是，研發人才缺乏。中芯員工近幾年離職率是同業的1.3倍，截至今年6月底，研發人員數量為1785人，較去年同期暴減600多人。

反觀，華為研發人員超過10.5萬人，占公司總人數53.4%，去年研發資金高達1419億人民幣。

三、人才快速流失

據統計，中芯研發人員平均年薪去年13.5萬元人民幣（約台幣58萬元），今年下降至12.9萬人民幣（約台幣56萬元）。被外界嘲笑還不如深圳、上海送外賣的小哥。

高端人才要靠引進，得不到補充只能乾著急；後備軍還在培養之中，偏偏現有的還留不住，結果是惡性循環。

由於缺乏人才，科技突破速度、產能擴張速度就變慢；於是，國外半導體企業能用更多的產品，從大陸賺走更多人民幣，同時吸走更多人才。