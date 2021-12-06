大村鄉長游盛（右）鬆口證實，公所將於明年1月中二度加發給每位鄉民2000元振興消費現金禮金，13日臨時會上將提追加預算案，若順利通過，預計將有3.9萬多人受惠。（資料照）

終於盼到了，現金加碼又來了。大村鄉公所今年年初才因應3倍券，豪氣狂撒7660多萬元，為全鄉每人加發2000元現金，5被券發出後，鄉親多方敲碗，鄉長游盛證實，將於明年1月再為全鄉鄉親每人加碼發2000元現金禮金，預計追加8100萬元預算經費，將於13日下周一在代表會臨時會上，提出討論案並進行表決。

中央二度振興經濟發放5倍券刺激消費，不少大村鄉親不斷敲碗詢問，盼公所再度跟進加碼；但今年1月16、17日，大村鄉已發過2000元禮金，因此游盛面對媒體和各界追問，總是語帶保留，數度強調今年年底前不太可能再發，最後才鬆口會在11月代表會定期會上提出討論。

游盛表示，為了刺激消費振興經濟，也讓民眾過好年，二度加碼2000元現金禮金，將會在農曆年前、明年1月中發放，事前公所已多次與主席游振府、和代表們協調溝通，盼13日臨時會上進行追加預算案討論、表決，能如期順利通過。

由於明年就是地方五合一大選選舉年，加上大村鄉公所財政充裕無虞，多數鄉民樂觀其成，相信不會有民代甘冒犯眾怒的風險反對加碼案擋人財路，不少民代面對村民殷切詢問，反而還會督促公所財政課早做規畫準備。

大村鄉去年9月7日通過《振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，明定每年每人發放額度上限為6000元，除了振興禮金，另有生育補助6000元／胎、喪葬慰問金5000元、弱勢獎學金2000元至6000元、鄉民意外險提高至100萬元，65歲以上重陽禮金也依年齡級距加碼至每人3000至6000元，百歲以上人瑞更可年年領1萬元。

非法定社會福利超多，也連帶帶動人口逆勢成長，年初發放2000元加碼金時，人口約為3萬8300人，如今截至今年11月底，戶政統計人口數已再激增至3萬9453人，預料還將再引爆另一波遷入潮，效益實在驚人。