新加坡衛生部今晚表示，再發現一例初步驗出感染Omicron變異株的境外移入案例，個案為一名從南非搭機抵星的新加坡永久居民，他與先前2起初步驗出感染Omicron的案例搭乘同班機。

衛生部發布新聞稿表示，新增一起初步驗出感染Omicron的案例，這起案例已完整接種，出現輕微症狀；個案入境後未與社區接觸，目前沒有證據顯示與這起案例相關的社區傳播。

衛生部指出，這起案例是37歲的新加坡永久居民，1日搭機由南非抵達新加坡，與新加坡先前偵測到2起初步驗出感染Omicron的個案搭乘同班機抵星。

在此之前，衛生部2日表示，已偵測到2起初步驗出感染Omicron的境外移入案例，兩人從南非約翰尼斯堡搭機抵達新加坡，入境後就在指定設施隔離，未與社區有互動；2案例都已完整接種，出現咳嗽及喉嚨發癢等輕微症狀。這是新加坡首度發現感染Omicron變異株的案例。

衛生部說，新增個案搭機前的病毒檢測呈陰性，他入境新加坡後，隨即在指定設施隔離，1日及3日的PCR檢測結果都是陰性，不過4日出現發燒、喉嚨痛等症狀後，被送往國家傳染病中心，初步驗出感染Omicron變異株。國家公共衛生實驗室正進行全基因定序，以進一步確認。

衛生部表示，其餘18名同機乘客目前檢測結果都是陰性，正在指定設施隔離。

此外，衛生部通報，今天新增552人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），累計26萬9211起確診病例；另新增13起死亡病例，累計759人病故。

衛生部統計，截至4日，星國87%人口已完整接種，28%已接種追加劑。

面對Omicron來勢洶洶，新加坡持續推動疫苗接種及施打追加劑，鼓勵民眾踴躍接種，以防重症發生。

同時，新加坡也加強邊境管制，自11月27日23時59分起，禁止過去14天有波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威旅遊史的長期准證持有者及短期旅客入境新加坡或經由新加坡轉機。返星的新加坡公民、永久居民入境後須在指定設施隔離10天。（編輯：曹宇帆）1101206