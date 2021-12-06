超美的，彰化火車站夜間華麗變身。彰化市長林世賢5日晚間與彰化縣音樂河社會福利協會教會牧長等人，共同在彰化車站廣場舉辦聖誕點燈晚會；同時也為今年中剛成立的戶羽機關園區夜間燈飾同不啟動點燈儀式，讓整個火車站前後站區都閃爍光燦繽紛，吸引許多民眾晚間前往漫步，感受濃濃的聖誕氛圍。
林世賢表示，點燈活動結合音樂河協會「2021愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華會」與市公所「扇庫風華再現-鐵支路聖誕嘉年華」兩個活動同步舉辦，透過聖誕點燈晚會，一起為受疫情影響民眾祝福禱告，盼大家都能及早揮別陰霾。
林世賢說，明年即將迎來彰化扇形車庫100周年，為了替百歲扇形車庫提前祝壽暖身，公所與台鐵局合作，結合聖誕節與鐵道主題舉辦「扇庫風華再現-鐵支路聖誕嘉年華」系列活動，嘉年華活動將於12月25、26日在戶羽機關車園區舉辦，敬請大家拭目以待。
彰化市民代表薛志彬，昨晚也搶先前往火車站感受濃濃聖誕點燈氣氛，並在天橋至後站扇步道與市長、當地里長合影，他肯定市公所攜手台鐵大改造站區的用心，讓人感覺到蛻變的彰化市指日可待。不過他仔細走逛了台中火車站大街兩相比較，認為彰化站前站仍有需要再做一番改善加強的空間，呼籲台鐵應該多用心。
彰化市公所指出，燈飾佈置以彰化車站為起點，沿著跨站天橋、後站扇步道，一直延伸至戶羽機關車園區，並精心布置奇幻聖誕樹、心願奇幻光廊、愛心光廊、琉璃仙境、聖誕禮讚等燈飾主題。
燈飾展期自即日起至明年1月4日為止，每晚亮燈展示時間，車站及跨站天橋區為傍晚5時至晚間10時，另外後站扇步道及戶羽機關車園區則較早熄燈，從傍晚5時至晚間8時為止，實際時間仍以市公所公告為主，活動詳情可上「彰化300玩得豐。彰化市公所城觀課」臉書粉專，或是彰化市公所官方網站查詢。
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