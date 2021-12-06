彰化火車站前愛心聖誕樹光雕昨晚正式點燈亮起，璀璨美麗燈景充滿濃濃聖誕氛圍。（謝瓊雲攝）

彰化市公所攜手彰化縣音樂河社會福利協會聯合在彰化火車站前廣場舉辦點燈活動，也一起禱告祝福所有人度過疫情陰霾。（謝瓊雲攝）

彰化火車站連結前後站的跨站天橋上也布置了琟燦燈海。（謝瓊雲攝）

彰化市公所在火車站後站打造戶羽機關車園區，園區內的高跟鞋燈飾正式開箱。（謝瓊雲攝）

彰化市公所和台鐵局合作，將彰化火車站後站扇步道、與公所新成立的戶羽機關園區，透過鐵道意象、造型燈飾布景，點綴的繽紛璀璨，充滿浪漫的聖誕風情。（蘇志彬提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所和台鐵局合作，將彰化火車站後站扇步道、與公所新成立的戶羽機關園區，透過鐵道意象、造型燈飾布景，點綴的繽紛璀璨，充滿浪漫的聖誕風情。（蘇志彬提供／謝瓊雲彰化傳真）

超美的，彰化火車站夜間華麗變身。彰化市長林世賢5日晚間與彰化縣音樂河社會福利協會教會牧長等人，共同在彰化車站廣場舉辦聖誕點燈晚會；同時也為今年中剛成立的戶羽機關園區夜間燈飾同不啟動點燈儀式，讓整個火車站前後站區都閃爍光燦繽紛，吸引許多民眾晚間前往漫步，感受濃濃的聖誕氛圍。

林世賢表示，點燈活動結合音樂河協會「2021愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華會」與市公所「扇庫風華再現-鐵支路聖誕嘉年華」兩個活動同步舉辦，透過聖誕點燈晚會，一起為受疫情影響民眾祝福禱告，盼大家都能及早揮別陰霾。

林世賢說，明年即將迎來彰化扇形車庫100周年，為了替百歲扇形車庫提前祝壽暖身，公所與台鐵局合作，結合聖誕節與鐵道主題舉辦「扇庫風華再現-鐵支路聖誕嘉年華」系列活動，嘉年華活動將於12月25、26日在戶羽機關車園區舉辦，敬請大家拭目以待。

彰化市民代表薛志彬，昨晚也搶先前往火車站感受濃濃聖誕點燈氣氛，並在天橋至後站扇步道與市長、當地里長合影，他肯定市公所攜手台鐵大改造站區的用心，讓人感覺到蛻變的彰化市指日可待。不過他仔細走逛了台中火車站大街兩相比較，認為彰化站前站仍有需要再做一番改善加強的空間，呼籲台鐵應該多用心。

彰化市公所指出，燈飾佈置以彰化車站為起點，沿著跨站天橋、後站扇步道，一直延伸至戶羽機關車園區，並精心布置奇幻聖誕樹、心願奇幻光廊、愛心光廊、琉璃仙境、聖誕禮讚等燈飾主題。

燈飾展期自即日起至明年1月4日為止，每晚亮燈展示時間，車站及跨站天橋區為傍晚5時至晚間10時，另外後站扇步道及戶羽機關車園區則較早熄燈，從傍晚5時至晚間8時為止，實際時間仍以市公所公告為主，活動詳情可上「彰化300玩得豐。彰化市公所城觀課」臉書粉專，或是彰化市公所官方網站查詢。