民進黨立委高嘉瑜被林秉樞施暴，驚爆許多案外案。林秉樞被指是綠營網軍之一，昨還被爆料存款不少，不過未獲林秉樞方面證實，然而此傳言已引起外界注意。常在網路上評論時政的藥師林士峰5日貼文向網友問一句「你們年薪拿到60萬了沒？」，不少網友看完猛然一驚，好奇問，「哪間網軍能投履歷？」、「求上車管道。」

昨《周刊王》依據取得的交易明細表內容報導，稱林秉樞疑在永豐銀行帳戶內可用餘額竟達2300萬元；惟林男方面未證實此事，而永豐銀行則表示客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供。因此該明細表真偽難以判定。不過此傳言已引發網友熱議，藥師林士峰5日在臉書引用該報導貼文表示，哇，對一個無業的青年來說，這真是驚人的存款，一年存下60萬，也要將近40年才存得到。他不禁問網友，「你們年薪拿到60萬了沒？」

網友紛紛回應說，「沒有QQ。」、「政治是門好生意。」、「有黨證，安啦。」、「哪間網軍能投履歷，在線等。」、「真的好想應徵。」、「2015年還是啃老族，現在是存款2300萬，求上車管道。」、「X我也想啊！民進黨最愛台灣，我明天就可以入職。」

也有網友說，「扯..網軍真的好賺。」、「想哭難受。」、「民脂民膏。」、「不到35萬，還要養兩個小孩。」、「這水相當深。」、「林九萬，你弱爆了！（求加薪……）。

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