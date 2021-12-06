名模王麗雅2019年七夕情人節被時報周刊CTWANT直擊打包退役球星、手搖飲品牌「春陽茶事」老闆王信凱回香閨，事後她雖大方認愛，但小倆口對情事卻仍相當低調，就連社群網站都沒有互相關注、或按讚彼此的生活點滴，貫徹「低調交往」的原則。不過，時報周刊CTWANT最近捕獲小倆口外出約會，發現他們感情依舊，王信凱甚至不避諱路人眼光，一度化身「小男人」依偎在王麗雅肩上，感情好得很。

席間王麗雅去拿沾醬，但卻忘了戴口罩。（圖／攝影組）

王麗雅與王信凱兩人用餐完畢後並肩離開。（圖／攝影組）

兩人在路上散步，王麗雅很自然地勾住王信凱的手。（圖／攝影組）

十一月二十日晚間近七點，時報周刊CTWANT捕獲王信凱與王麗雅這對情侶檔，「檯面上」看似零互動的兩人，並肩走進大安區一家火鍋店。入座後，王麗雅起身走到醬料區取沾醬，不知是否太久沒外出用餐，她一時之間竟忘記佩戴口罩，好在拿取醬料的時間不算太長，王麗雅返回座位後，火速在1小時嗑完火鍋，小倆口心滿意足地踏出店門口。

過馬路時王麗雅展現女友力拉著王信凱的手腕想快步行走。（圖／攝影組）

王信凱在路上搭起王麗雅的肩膀，不時會幫她小小按摩放鬆一下。（圖／攝影組）

雖然兩人身高只差兩公分，但王信凱靠在王麗雅的肩膀上顯得有點可愛。（圖／攝影組）

接著他們沿路散步邊聊天，氣氛明顯活絡不少，王麗雅更主動地勾住男友的手，中途還「女友力」十足地拉著王信凱快速過馬路。然而，男方身高176公分，雖然與178公分的王麗雅僅差短短2公分，但時報周刊CTWANT記者一路觀察他們的互動，發現在球場上意氣風發的王信凱，在女友身旁竟有一種莫名的反差萌，王信凱似乎也十分享受這樣的互動，只見他走著走著，先是伸手搭住王麗雅的肩膀，看似幫對方揉捏按摩，沒想到下一秒他便把頭鑽向對方的肩頭，絲毫不在意旁人側目。

外型登對的兩人走在路上十指緊扣兩手牽牢牢。（圖／攝影組）

情侶倆散步消化完便直接返家。（圖／攝影組）

兩年前時報周刊CTWANT直擊王信凱（右）進出王麗雅家，兩人戀情曝光。（圖／攝影組）

路途中，小倆口除了偶爾在人多的地方會稍微放開彼此的手，基本上多半是十指交扣的狀態。約8點40分，經過半小時的飯後談心才抵達王麗雅的住處，結束當晚的甜蜜約會。對比2年前時報周刊CTWANT目擊男方單獨出入女方住處，如今兩人的感情看來更加穩定，不只大方地外出約會用餐，也不用刻意「分道揚鑣」出入女友閨房囉！

王信凱長相帥氣，身材也練得相當精實。（圖／攝影組）

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