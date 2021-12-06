Shame on you @JLin7



Haven’t you had enough of that Dirty Chinese Communist Party money feeding you to stay silent?



How disgusting of you to turn your back against your country & your people.



Stand with Taiwan!

Stop bowing to money & the Dictatorship.



Morals over Money brother — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) December 5, 2021

塞爾提克中鋒坎特(Enes Kanter)本周再度於推特開砲，這次選中的目標是林書豪，坎特推文寫道：「Jeremy Lin你真可恥，你還沒受夠中共堵住你嘴巴的髒錢嗎？你背棄自己的國家與人民，這是多麼噁心。支持台灣！別再向金錢與極權低頭，道德勝過金錢，老兄。」坎特在NBA累積薪資1億美元（新臺幣28億），林書豪約為6500萬美元。

坎特是在瑞士出生的土耳其人，在土耳其打過籃球，2009年到美國讀書。他支持策畫政變的伊斯蘭教士居連（Fethullah Gulen，已逃亡到美國），坎特幾年前將自己的姓氏改為「Gulen」，招致土國退役球員特克魯（Hedo Turkoglu，2001-2015在NBA）的批評。熬到今年11月底，坎特取得美國籍，將姓氏再度改為「Freedom」。

林書豪在美國加州出生，父母於1970年代就移居美國，林書豪成長於基督信仰的家庭。自幼身為美國人，林書豪多次提到美國一些人對亞裔的歧視，非常關注社會上的種族不公問題。2017年，林書豪嘗試了黑人辮子頭的髮型，引起退役黑人球員馬丁(Kenyon Martin)的不悅，馬丁的邏輯是「姓林的人不能留黑人髮型」，再度顯示種族之間的矛盾。

坎特上個月拿到美國籍之前的目標是湖人球星詹姆斯(LeBron James)，他挖苦詹姆斯只對美國國內的社會正義提出意見，卻為了賺錢而不敢對國際情勢發表評論。他並不是第一個這樣攻擊詹姆斯的人，共和黨的政治人物早就用這個角度在酸詹姆斯。坎特看到詹姆斯不願意理他，現在又把目標對準林書豪。