氣象專家吳德榮表示，今、明兩天鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部有雨，一直到周四北台灣都是偏涼的天氣，周五開始氣溫回升，接著下波降溫時間在下周一(13日)，另一鋒面通過，隨後東北季風增強，北台灣再轉涼有雨。

氣象局發布基隆、新北2縣市大雨特報，受東北風影響，今天水氣多，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，宜蘭也有大雨，大台北、桃園及花蓮、台東局部短暫雨，將持續下到明天上半天。今晨中南部局部地區因較強輻射冷卻作用，氣溫降得比較低，最低溫出現在南投中寮鄉11.3度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明(6、7日)兩天微弱鋒面從北部海面掠過、東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部晴時多雲；北台灣偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大。北部氣溫15至23度，中部11至27度，南部12至28度，東部13至26度。

吳德榮表示，周三、四(8、9日)東北季風影響，北台灣偏涼，周五至下周日(10至12日)東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升，周三至下周日中南部皆為舒適微熱，早晚涼，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。

接著，吳德榮表示，下周一(13日)有另一鋒面通過，天氣轉變，北部、東半部有雨；鋒面後有東北季風，無強冷空氣，北台灣略轉涼。