台鐵又有事 雲林路線故障 斗六至斗南改單線雙向 07:432021/12/06 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵區間車。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵今晨表示，受路線故障影響，上午6點55分起，斗六站至斗南站間南下、北上列車改東線單線雙向行駛，預計9點恢復正常，提醒通勤民眾留意。路線故障原因調查中，詳細狀況有待後續公布。 蘇花安擬建崇德高架橋 居民反對 運工機電都出包 台鐵改革淪口號 公路局提蘇花安3改善路段 擬建崇德高架橋 居民憂破壞海岸景觀 受疫情衝擊 國光客運明年1／1起停駛「高雄到台東市」路線 #斗六 #斗南 #台鐵 #路線故障 #單線雙向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林縣社區嘉年華美食擺滿路 美聲校長獻唱招人氣 16:352021/12/04 生活 國道客運撐不住 日統2022年2月4日擬停駛 04:102021/12/03 社會新聞 宜蘭男控平交道遮斷器故障 警一看秒開3.4萬罰單 12:172021/12/05 社會 普悠瑪到站門沒開真相曝！乘客搞烏龍「8人被載往屏東」台鐵認賠車票 16:122021/12/04 生活 史話》胡璉兵團制裁逃兵的手段──選擇性的正義之1（劉錫輝） 00:002021/12/04 兩岸史話 疑因海底電纜突故障 馬祖網路中斷12小時 17:342021/12/04 生活 避免重演太魯閣號悲劇！台鐵緊急通報電話改1933 10:522021/12/03 生活 台鐵出包急拔官 王國材挨轟把自己換掉 04:102021/12/03 社會新聞 封街賽車失控撞傷6觀眾 雲林縣府開罰斗六公所15萬元 17:332021/12/05 社會 生活熱門新聞 姓「久」怎麼取名 爸獻兩字害媽秒害羞 - 生活 跟隨哥的腳步來台灣 厄瓜多正妹住2年嘆：真的好難過 - 生活 2021年最療癒倒垃圾影片 苦主手滑下場近萬人笑翻 - 生活 全聯174家門市將「支援打疫苗」 網提5質疑：真的很白痴 - 生活 林秉樞暴打母親後告別式上這舉動 網毛骨悚然：太可怕了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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